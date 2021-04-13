Сбербанк профинансировал модернизацию молочного завода

Сбербанк профинансировал «Волжское перерабатывающее предприятие» на сумму более 80 млн руб. на приобретение оборудования для производства полутвёрдых сыров.

Модернизация завода позволит поставить экологичное оборудование для углублённой переработки отходов, возникающих в результате производства сырной продукции, а также продолжить реализацию мероприятий по снижению воздействия на состояние окружающей среды.

Алла Гладкова, управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк:

– Вопрос создания экологически чистых производств или модернизации уже существующих является одним из важнейших при принятии решения о финансировании, помимо эффективной деятельности предприятий. Сбербанк следует данной тенденции, уделяя внимание мерам по охране окружающей среды финансируемых проектов

ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» является одним из представителей малого бизнеса, поставляющего в Поволжье молочную продукцию и заботящегося о том, как его деятельность отражается на окружающей среде. Уже сейчас завод на новом оборудовании производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и сыры/сырные продукты в ассортименте под брендом «Сырный край Поволжья». Число работников на предприятии за последнее время выросло с 67 до 105 человек. В первой половине 2021 года предприятие планирует ввести в строй локальный объект «Сооружение для очистки сточных вод» производительностью 200 куб. метров в сутки, что в свою очередь подтверждает стремление предприятия быть не только успешным, но и заботливым по отношению к окружающей среде и жителям близлежащих населённых пунктов.

Андрей Кондрашин, директор ООО «Волжское перерабатывающее предприятие»: