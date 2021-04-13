Режим ЧС ввели в Байкальске из-за угрозы подтопления карт-накопителей на БЦБК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в городе Байкальске введен режим ЧС из-за угрозы подтопления карт-накопителей на БЦБК.

«По моему поручению было проведено обследование полигонов с картами-накопителями. Специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод. Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!» – отметил глава региона.

По словам Кобзева, в январе и феврале в Слюдянском районе выпало осадков в 2-3 раза больше нормы. Сейчас снег активно тает, а также синоптики прогнозируют дожди, которые могут усугубить ситуацию.