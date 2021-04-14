Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев недоволен темпами расселения из аварийного жилья в рамках национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В 2021 году в Иркутской области расселено всего 5,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это примерно 5% от планируемого объема.

– В этом году нужно расселить 78,2 тысяч квадратных метров жилья. Задача муниципальных образований – качественно провести эту работу. Где-то построить новые дома, где-то приобрести квартиры на вторичном рынке. За три месяца муниципалитеты выполнили всего 5% от запланированного объёма! Деньги выделены. Нужно ускорить работу и позволить людям наконец-то переехать в новое жильё, – сказал губернатор.

В этом году в программах по переселению участвует 17 муниципальных образований Иркутской области. Самые большие объёмы переселения предстоит выполнить в Иркутске – 24,4 тысячи квадратных метров жилья. Для расселения восьми тысяч квадратных метров начато строительство многоквартирного дома. Он будет сдан в эксплуатацию в конце года. Для расселения остальных площадей приобретут жильё на вторичном рынке.

Однако план по расселению аварийного жилья в Иркутске под большим вопросом. Ранее глава города Руслан Болотов сообщал, что трудности возникли при проведении аукционов на строительство нового жилья для переселенцев: стоимость квадратного метра, которая заложена в соответствии с приказом Минстроя РФ, составляет 48,6 тысяч рублей за 1 квадратный метр, в то время, как средняя цена 1 квадратного метра в регионе, по данным Росстата, составляет 71 тысячу рублей. Разницу между ценами, которая составляет почти 50%, по словам Болотова, муниципалитет вынужден компенсировать за счет собственных средств, что существенно отражается на бюджете Иркутска. По мнению мэра, данный вопрос необходимо выносить на федеральный уровень, иначе исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья может затянуться.