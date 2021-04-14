В России пересмотрят бюджетное правило

Межведомственная дискуссия о бюджетном правиле уже стартовала, сообщает РБК.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года. Учитывая «меняющийся характер угроз бюджетной сбалансированности», целесообразно было бы усилить контрциклический характер бюджетного правила, заявили экономисты ВШЭ под руководством Натальи Акиндиновой во флагманском докладе, представленном 13 апреля на апрельской конференции школы.

По мнению авторов, разумно было бы включить в формулу расходов федерального бюджета помимо цен на нефть дополнительный показатель, который «будет положительным при депрессивной динамике базовых отраслей (а также ВВП и других индикаторов) и отрицательным — при хорошей динамике». Тем самым будет обеспечен более высокий уровень бюджетных расходов при снижении ненефтегазовых доходов.

В случае же высоких цен на нефть и хорошей динамики других базовых показателей больше денег будет изыматься в резервы (не только в размере нефтегазовых сверхдоходов), следует из предложения ВШЭ.

Второе предложение от ВШЭ — превентивная разработка комплекса антикризисных мер с оговоренным лимитом их финансирования, к которым правительство могло бы оперативно прибегать при наступлении экономических кризисов. По мнению авторов доклада, это позволило бы избежать обычных сроков и процедур согласования бюджетных трат. Экономисты не указывают, идет ли речь о совмещении этих двух предложений.

«Механизм бюджетного правила уже содержит ряд контрциклических элементов: в частности, в случае падения ненефтегазовых доходов в текущем году не происходит автоматического сокращения расходов федерального бюджета», — ответила пресс-служба Минфина на запрос РБК. Размер структурного первичного дефицита на 2021 год был повышен на 875 млрд руб. (до 1,46 трлн руб.), благодаря чему предельные расходы окажутся выше на 875 млрд руб., напоминает ведомство.