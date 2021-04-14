Режим самоизоляции для иркутян старше 65 лет снова продлен

Согласно указу, он будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщают в областной администрации.
Кроме того, ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы.
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На сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись:
- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»,
- ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»,
- ГБУЗ «Областной гериатрический центр»,
- ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»,
- ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»,
- Медсанчасть АО «Международный Аэропорт – Иркутск»,
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,
- ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»,
- ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»,
- ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,
- ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»,
- ОГБУЗ «Иркутская районная больница»,
- ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»,
- ОГБУЗ «Нукутская районная больница»,
- ОГБУЗ «Балаганская районная больница».
С 8 февраля 2021 года возобновлена плановая работа дневных стационаров.