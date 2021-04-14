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Режим самоизоляции для иркутян старше 65 лет снова продлен

Согласно указу, он будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщают в областной администрации.

Кроме того, ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы.  

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На сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись:

  • ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»,
  • ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»,
  • ГБУЗ «Областной гериатрический центр»,
  • ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»,
  • ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»,
  • Медсанчасть АО «Международный Аэропорт – Иркутск»,
  • ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,
  • ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»,
  • ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»,
  • ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,
  • ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»,
  • ОГБУЗ «Иркутская районная больница»,
  • ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»,
  • ОГБУЗ «Нукутская районная больница»,
  • ОГБУЗ «Балаганская районная больница».

С 8 февраля 2021 года возобновлена плановая работа дневных стационаров.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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