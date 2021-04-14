Режим самоизоляции для иркутян старше 65 лет снова продлен

Согласно указу, он будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщают в областной администрации.

Кроме того, ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы.



ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»,

ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»,

ГБУЗ «Областной гериатрический центр»,

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»,

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»,

Медсанчасть АО «Международный Аэропорт – Иркутск»,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»,

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»,

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,

ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»,

ОГБУЗ «Иркутская районная больница»,

ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»,

ОГБУЗ «Нукутская районная больница»,

ОГБУЗ «Балаганская районная больница».

С 8 февраля 2021 года возобновлена плановая работа дневных стационаров.