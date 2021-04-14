ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «Майкопбанка»

ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 13 апреля начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам АО «Майкопбанк». Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Общий объем страховых выплат через банк ВТБ составляет около 400 млн рублей.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н по Я. Всего с помощью ВТБ выплаты получат свыше 7 тыс. клиентов. Возмещение по вкладам перечисляется клиенту в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики «Майкопбанка» могут в республике Адыгея, г. Майкоп. Выплаты производятся в отделении банка, находящемся по адресу ул. Пролетарская, д. 240А. Дополнительную информацию можно получить:

по телефону 8 800 100 24 24 (звонок по России бесплатный);

по адресу info@vtb.ru.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на дату отзыва лицензии у АО «Майкопбанк» — 2 апреля 2021 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.