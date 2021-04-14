У заемщиков с низкими доходами долговая нагрузка растет медленнее

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), небольшой рост показателя долговой нагрузки (ПДН) был отмечен во всех категориях российских заемщиков независимо от уровня доходов.

При этом меньше всего за последние 6 месяцев ПДН вырос в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) – до 29,49% (на 0,25 процентного пункта (п.п.)). В то же время у более «обеспеченных» категорий граждан темпы роста ПДН несколько выше: у заемщиков со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) – на 0,66 п.п. (до 25,82%) и с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – на 0,52 п.п. (до 21,39%).

При этом наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в:

Амурской обл. ( 3 6 , 60 %),

Республике Мордовия ( 35 , 50 %) ,

Красноярском крае ( 3 4 , 70 %).

В то же время самый большой ПДН у граждан со средними доходами был зафиксирован в:

Амурской обл. ( 29 , 68 %),

Забайкальском крае ( 27 , 47 %),

Республике Бурятия ( 2 7 , 25 %).

В свою очередь у граждан с доходами выше среднего наибольший ПДН был отмечен в:

Амурской обл. ( 2 3 , 58 %),

Забайкальском крае ( 2 1 , 36 %),

Республике Бурятия ( 2 0 , 51 %).

«Небольшое увеличение показателя долговой нагрузки (ПДН) в последние полгода было отмечено во всех сегментах граждан по доходам, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако у граждан с наименьшими доходами этот рост оказался самым незначительным. Во многом это связано с тем, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, и стараются не выдавать займы заемщикам с высоким уровнем кредитного риска. К числу этих заемщиков относятся и граждане с высоким ПДН, низкими доходами и небольшими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Об этом же свидетельствует существенное снижение банками в последнее время уровня одобрения кредитных заявок, а значит, и выдачи кредитов гражданам. Вместе с тем, несмотря на некоторое увеличение показателя долговой нагрузки российских заемщиков, он все еще остается на достаточно низком уровне».