Дмитрий Серебренников возглавил филиал Ингосстраха в Иркутской области

Он будет отвечать за деятельность и развитие филиала в регионе, сообщают в Ингосстрахе.

Дмитрий Серебренников окончил Сибирскую академию права, экономики и управления. До того, как присоединиться к команде «Ингосстраха» в 2007 году, он работал в банковской сфере. В 2018 году Дмитрий занял пост заместителя директора филиала, сосредоточившись на увеличении показателей розничного бизнеса. Благодаря усилиям Дмитрия Серебренникова и слаженной работе команды в последующие два года подразделению удалось занять первое место в регионе по каско, повысив уровень пролонгации договоров.

В новой должности Дмитрию предстоит усилить агентский сектор и позиции филиала по ДМС и страхованию имущества физических лиц, а также поддерживать лидерство компании в корпоративном страховании.

«Моя главная цель на посту руководителя филиала – сделать «Ингосстрах» страховой компанией номер один в регионе для клиентов. В филиале собрана сильная команда высококлассных специалистов, с которыми ее достижение абсолютно реально. Я уверен, что благодаря совместным усилиям каждого участника коллектива и глубокой вовлеченности в процесс мы сможем достичь высоких результатов», – отметил директор филиала «Ингосстраха» в Иркутской области Дмитрий Серебренников.