Сбер запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности

Сервис Time2Pay предназначен для взыскания просроченной дебиторской задолженности с юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, сообщают в пресс-службе компании.

Сотрудники сервиса берут на себя работу на всех этапах взыскания — от первого звонка с напоминанием погасить долг до сопровождения интересов кредитора в процедуре банкротства. Для клиентов Time2Pay нет ограничений по сумме, стадии взыскания, характеру возникновения задолженности, региону регистрации сторон.

Сервис Time2Pay на основе анализа задолженности предлагает клиенту наиболее эффективный инструмент её возврата. Ценовая политика Time2Pay предусматривает гибкий подход: за услуги проведения переговоров и сопровождение исполнительного производства сервис берёт комиссию по факту оказанной услуги. Если долг не удалось взыскать, клиент ничего не платит.

Основная аудитория клиентов Time2Pay — компании из сферы торговли, услуг, ЖКХ, работающие на условиях отсрочки платежа.

На рынке взыскания просроченной дебиторской задолженности работают в основном небольшие отдельные компании, предоставляющие услуги с ограничением в суммах, инструментах возврата. Инновационность сервиса Time2Pay заключается в комплексном подходе при работе с клиентом, в индивидуальных решениях и высокой автоматизации всех этапов проведения процедуры. При этом представлением интересов кредитора в суде, ведением переговоров и подготовкой пакета документов занимаются юристы сервиса, использующие новейшие технологические решения Группы Сбер.

— Раньше мы предлагали услуги на поздних этапах взыскания — сопровождении дела в банкротстве или продаже активов для погашения долга — и часто слышали от клиентов, что они хотели бы мирно и быстро вернуть свои долги, не заходя в многолетние процедуры принудительного взыскания. Действительно, на раннем этапе просрочки для возврата средств достаточно лишь верно выстроенной коммуникации с должником. Кроме того, динамика роста просроченной дебиторской задолженности (10% за 2020 год, по данным Росстата) и большой объём рынка открывают дополнительные возможности для реализации нашей экспертизы по взысканию долгов предприятий, — Максим Дегтярёв, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

— «АктивБизнесКонсалт» имеет большую экспертизу во взыскании проблемной задолженности — от досудебной стадии, когда мы можем договориться о возврате на удобных для всех сторон условиях, до стадии исполнительного производства, когда мы применяем наши другие сервисы. Например, поиск активов и его реализация. С помощью сервиса Time2Pay клиент может сэкономить время и средства и решить свою проблему как на начальном этапе, не доводя дела до суда, так и в более сложных случаях, когда наши специалисты возьмут на себя взаимодействие с госорганами — будь то судебные процессы или реализация решений по их итогам, — Дмитрий Теплицкий, генеральный директор АБК.

Партнёром сервиса выступает СберЛигал, осуществляющий работу по взысканию дебиторской задолженности на судебной стадии.