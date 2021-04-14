Глава Бурятии и зампред «Газпрома» обсудили перспективы газификации Бурятии

14 апреля вопросы сотрудничества ПАО «Газпром» с Правительством Республики обсудили первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

- Для нас это долгожданная встреча, долгожданное мероприятие. Вопрос газификации республики для нас очень актуальный. Мы рассматриваем варианты и строительства трубопровода, и использования сжиженного природного газа. С учетом перспектив реализации проекта строительства газопровода через Монголию в Китай, мы рассчитываем, что и на природный газ сможем перейти. Республика готова оказать все необходимое содействие, чтобы проект строительства трубопровода в Монголию был реализован успешно, - заявил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что на сегодняшний день республика делает первые шаги по газификации. При строительстве новых школ и детских садов с возводятся и локальные газовые котельные (на сжиженном углеводородном газе).

Представители ПАО «Газпром» отметили необходимость определить прогнозные объемы потребления газа в регионе до 2030 года, утвердить целевые прогнозные топливно-энергетические балансы, учитывающие стоимость газа и межтопливную конкуренцию. На основе этих балансов совместно с «Газпромом» - актуализировать Генеральную схему газоснабжения и газификации республики до 2030 года с учетом перспектив развития добычных и газотранспортных мощностей компании в Восточной Сибири.

Правительство Бурятии определило предварительные объемы потребления природного газа первоочередными объектами в республике: котельным Улан-Удэ потребуется 482 млн метров кубических в год, субъектам энергетики и промышленности - 734 млн метров кубических в год. При этом перевод оборудования всех объектов на природный газ потребует не только капитальных затрат, но и времени. Для этого Правительство Республики предложило ПАО «Газпром» проработать вопрос размещения установки по производству сжиженного природного газа.