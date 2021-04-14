В Иркутске заработал асфальтобетонный завод

В Иркутске с 10 апреля по полному технологическому циклу запущен асфальтобетонный завод. Об этом во время выездного совещания доложил мэру Руслану Болотову директор асфальтобетонного завода Михаил Малыхин. Накануне глава города проверил производственную линию и лабораторию завода.

– Завод может выдавать до 100 тонн асфальта в час в круглосуточном режиме. Комплекс производит все типы горячих асфальтобетонных смесей. В том числе компоненты для выполнения всех видов ямочного ремонта – рециклером с применением литого асфальтобетона, методом струйно-инъекционных технологий (ликвидация выбоин с применением кубовидного щебня и эмульсии) и применением горячей асфальтобетонной смеси картами до 100 погонных метров или 25 квадратных метров, – доложил Михаил Малыхин.

Директор МУП «ИркутскАвтодор» добавил, что для перехода на новые ГОСТы, которые начнут действовать в сфере дорожного строительства, предприятием заключен контракт на поставку современного лабораторного оборудования. Уже закуплены сушильный шкаф с циркуляцией воздуха и вакуумное оборудование с вибрацией для испытания асфальтобетонов, весы для гидростатического взвешивания образцов, приобретены лабораторные сита. Будет переоборудован испытательный пресс. Отметим, что этим летом завод будет поставлять асфальтобетонную смесь для ремонта взлетно-посадочной полосы международного аэропорта города Иркутска.