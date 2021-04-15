В Иркутской области число индивидуальных предпринимателей за год сократилось на 11%

По данным Иркутскстата, в Приангарье на 01.01.2021 года зарегистрировано 56690 индивидуальных предпринимателей и 50951 юридических лиц. В течение 2020 года в Иркутской области было зарегистрировано 2710 юридических лиц и 5383 ликвидировано, что привело к снижению их общего числа на 5% в сравнении с 2019 годом. Число индивидуальных предпринимателей за год сократилось более существенно – на 11%, сообщает Иркутскстат.

По мнению экспертов, это связано с «перетоком» предпринимателей из ИП в самозанятые, в результате чего структура МСП в 2020-м изменилась. Так, по данным ФНС на октябрь 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано более 9 тысяч самозанятых.

По данным Иркутскстата, центром предпринимательской активности в регионе является Иркутск, в котором зарегистрирована половина юридических лиц нашего региона и треть индивидуальных предпринимателей. На втором месте по числу объектов предпринимательской деятельности Ангарское городское МО – 8% юридических лиц и 10% индивидуальных предпринимателей Приангарья.

Самый распространенный вид деятельности – торговля, четверть юридических лиц являются торговыми. Лишь каждая двенадцатая организация создана с целью промышленного производства, а каждая шестнадцатая – сельскохозяйственной, лесной направленности.

Индивидуальные предприниматели тоже чаще всего предпочитают торговлю (42%), второй по популярности вид деятельности – транспортировка и хранение (12%).