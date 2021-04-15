Иркутская область в 2021 году планирует принять не менее 1,5 млн туристов

В Иркутской области в 2021 году надеются принять не менее 1,5 млн туристов. Об этом сообщает "Телеинформ" со ссылкой на руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерину Сливину.

Она напомнила, что в 2019 году регион посетили почти 1,8 млн гостей, из них 365 тысяч были иностранцами. О показателях 2020 года говорить не приходится, поскольку из-за пандемии был существенный спад. Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года турпоток в регион сократился в 2 раза до 900 тысяч туристов. Но в 2021 году власти региона рассчитывают принять примерно то же количество гостей, что и в 2019 году без учета иностранцев – то есть около 1,5 млн.

Екатерина Сливина отметила, что закрытие турецкого направления приведет к тому, что люди пересмотрят свои планы на отдых и отпуск – кто-то сместит сроки, а кто-то – выберет другое направление, в том числе – и Байкал.