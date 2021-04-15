Годовая инфляция в Иркутской области ускорилась до 6,8%

В марте она увеличилась на 0,6 п.п. Вцелом по России она составляет 5,8%, сообщает Банк России.

Увеличение инфляции во многом связано с общефедеральными факторами – дальнейшим расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны издержек. На региональном уровне проинфляционное влияние в основном оказывала активизация внутреннего туризма.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продукты питания повысился в марте до 7,1% после 7,0% в феврале.

Сокращение производства и запасов продукции птицефабрик, в том числе из-за вспышек птичьего гриппа в ряде российских регионов и уменьшения поставок импортных инкубационных яиц, сказалось на удорожании мяса птицы. Кроме того, производители продолжали отмечать давление со стороны затрат из-за подорожавших кормов, импортных биодобавок и ветеринарных препаратов (ввиду роста цен на зерно и произошедшего ранее ослабления рубля).

Из-за невысокого урожая 2020 года в целом по стране и плохой лежкости ввиду неблагоприятных погодных условий в регионе в период сбора урожая запасы отечественного картофеля были ниже прошлого года. При этом на рынке увеличилась доля более дорогой импортной продукции, что ускорило рост цен на картофель.

В то же время на фоне поэтапного снятия Россельхознадзором запретов на ввоз помидоров из ряда стран предложение на эти овощи расширилось, что способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на них.

Замедлился годовой рост цен на сахар, гречневую крупу и рис, макаронные изделия, муку, чай, мясные консервы. В марте спрос на них оставался умеренным. Годом ранее в условиях пандемии и перехода на дистанционный режим работы закупки населением впрок привели к перегрузке логистических систем и негативно отразились на ценовой динамике этих продуктов. Кроме того, сдерживанию роста цен на сахар способствуют меры Правительства России по введению предельных цен на него.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился в марте до 7,3% после 6,5% в феврале.

Постепенный перенос в цены автопроизводителями возросших издержек, в том числе повышения стоимости импортных комплектующих и электроники, обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на легковые автомобили. При этом на автомобильном рынке сохраняется превышение спроса над предложением из-за последствий простоев заводов во время пандемии.

Увеличение годовых темпов прироста цен на топливо в определенной мере было связано с ежегодным изменением ставок акциза и пересмотром параметров демпферного механизма.

Рост мировых цен на металл и продукты деревообработки, а также снижение в целом по стране предложения древесно-стружечных плит, в том числе из-за последствий остановки их производства весной 2020 года, ускорили рост цен на строительные материалы и мебель. Кроме того, на динамику цен на эти товары влиял рост спроса населения на ремонт и обустройство приобретаемого жилья в условиях расширения ипотечного кредитования (благодаря снижению рыночных ставок и действию льготных программ с господдержкой).

Вместе с тем в марте замедлился рост цен на ноутбуки под влиянием сжатия спроса после высоких продаж в 2020 году в связи с масштабным переходом на дистанционные формы работы и учебы.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в марте повысился до 5,6% с 4,4% в феврале.

В марте продолжился рост деловой и туристической активности в регионе. Кроме того, вырос спрос на покупку авиабилетов в условиях действия программы кешбэка на путешествия внутри страны. Эти факторы ускорили рост цен на авиабилеты в годовом выражении.

Подорожание автозапчастей на фоне произошедшего ранее ослабления рубля, а также увеличение стоимости расходуемого топлива повлияли на ускорение роста цен на услуги такси.

В то же время усиление конкуренции среди мобильных операторов в рамках политики по привлечению новых клиентов продолжило влиять на замедление роста цен на услуги сотовой связи.

Инфляция в Сибирском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в марте ускорилась по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 5,7%, оставаясь немного ниже общероссийского показателя. Динамика инфляции в округе складывалась преимущественно под влиянием общероссийских проинфляционных факторов: расширения потребительского спроса, давления со стороны издержек компаний.

В целом по стране годовая инфляция в марте 2021 года выросла и составила 5,8%. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Основное влияние оказывало дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек. Об этом свидетельствовало увеличение годовых темпов роста цен на группы товаров и услуг с более устойчивой ценовой динамикой. Замедление годового и месячного темпов удорожания продовольствия было обусловлено динамикой волатильных компонент. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.