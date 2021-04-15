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Ветер и мокрый снег пришли в Иркутскую область

Неблагоприятные метеорологический условия прогнозируют синоптики Приангарья.

В предстоящие сутки они прогнозируют порывы западного, юго-западного ветра, мокрый снег и возможный сход снежных лавин в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья

16 апреля местами по области ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем в северных районах порывы 20-25 м/с, мокрый снег и снег, на дорогах снежный накат. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: во избежание происшествий проявляйте осторожность, воздержитесь от поездок на дальние расстояния.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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