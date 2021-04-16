На автодороге «Вилюй» ввели ограничение скоростного режима

Ограничение скоростного режима до 40 км/ч вводится на участке 420+800 – км 427+600 автодороги А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе Иркутской области в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

В рамках капитального ремонта автодороги общей протяженностью 6,8 км специалисты выполнят работы по разборке существующих элементов обустройства и сооружений, стабилизации существующего земляного полотна с добавлением цемента и добавки стабилизатора. Также будет выполнено устройство новой дорожной одежды из асфальтобетона, произведена замена существующих водопропускных труб, восстановлен отвод и сброс воды с проезжей части, укреплены кюветы и обочины.

Окончание производства работ запланировано на ноябрь 2021 года.