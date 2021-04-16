Поголовье крупного и рогатого скота в Иркутской области увеличилось на 5% за год

На 1 января 2021 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области насчитывалось 304,7 тыс. голов крупного рогатого скота, свиней – 175,6, овец и коз – 99 тыс. голов. За год поголовье крупного и рогатого скота (КРС) выросло на 5%, в основном благодаря фермерам. Поголовье свиней уменьшилось на 1%, овец и коз – на 5%, сообщает Иркутскстат.

В фермерских хозяйствах наметилась устойчивая тенденция роста по основным видам скота (кроме свиней, за год их поголовье снизилось на 13%). По поголовью крупного рогатого скота, овец и коз фермеры обогнали сельскохозяйственные организации. За 20 лет наличие крупного рогатого скота, на фермерских подворьях выросло в 11 раз, овец и коз - в 8 раз. Фермеры Приангарья входят в тройку лидеров Сибирского федерального округа по поголовью крупного рогатого скота и коров.

При этом сельскохозяйственные организации лидируют по количеству свиней (60% общего наличия). Кроме того, у них содержится 21% областного поголовья крупного рогатого скота и всего 2% овец и коз.

У населения в хозяйствах сосредоточена половина областного стада крупного рогатого скота, треть (35%) свиней и большая часть (73%) овец и коз. В последние годы поголовье овец и коз на личных подворьях сокращается. И 2020 год не стал исключением, уменьшение составило 7%. Низкая окупаемость затрат, снижение численности сельского населения, его старение являются основными факторами сокращения поголовья скота.