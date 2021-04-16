Какой режим использования у попавших в зону подтопления земельных участков?

Откуда поступают документы для внесения сведений о зонах затопления и подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)? Какой режим использования земельных участков, попавших в границы таких зон? Как восстановить документы на недвижимость? Кадастровая палата Иркутской области ответила на эти и другие вопросы жителей Приангарья.

1. Откуда поступают документы для внесения сведений о зонах затопления?

Документы о границах зон затопления в Кадастровую палату региона поступают от уполномоченных органов государственной власти, в ведении которых находятся водные ресурсы. Информация о зонах вносится в Государственный водный реестр и в ЕГРН. Зоны затопления, подтопления считаются установленными или измененными со дня внесения соответствующих сведений о таких зонах в реестр недвижимости.

Для определения границ используются различные источники информации: материалы геодезических и картографических работ, обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ и другие. Границы зон могут быть изменены в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций или внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территорий.

2. Какой режим использования земельных участков, попавших в зону подтопления?

Земельный кодекс РФ относит зоны затопления и подтопления к территориям с особыми условиями использования территорий, в их границах устанавливается особый правовой режим. В границах зон затопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных зданий без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления (например, строительство берегоукрепительных сооружений или дамб), использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

3. Как проверить, входят ли границы земельного участка в эту зону затопления или подтопления?

Местные жители могут проверить, не попал ли их участок в границы такой зоны на Публичной кадастровой карте. Информация об установленных границах таких зон также указывается в выписках ЕГРН, которые можно получить, обратившись в МФЦ или воспользовавшись официальными сайтами Федеральной кадастровой палаты или Росреестра. При этом сведения о границах определенного земельного участка должны быть внесены в ЕГРН.

4. Как восстановить свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость?

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи населению в необходимых случаях органы государственной власти и местного самоуправления могут запрашивать сведения из ЕГРН в порядке межведомственного взаимодействия на безвозмездной основе самостоятельно.

Вместе с тем граждане могут самостоятельно запросить сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, содержащееся в ЕГРН. Если утрачена выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности, то можно подать запрос на выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах или выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Для этого можно лично обратиться в МФЦ, воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальных сайтах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты, либо направить запрос по форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968, в виде бумажного документа посредством почтового отправления.

Стоит обратить внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются за плату. Приказом Росреестра от 13.05.2020 N П/0145 установлены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.