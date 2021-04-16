ЕГРН содержит сведения о более 70 памятниках в Иркутской области

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Кадастровой палате по Иркутской области сообщили, что в ЕГРН внесены и продолжают вноситься сведения о памятниках Иркутской области.

Сведения о 28 мемориальных местах внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2020-2021 годах. К ним относятся «Стела воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенные в Тайшетском районе, «Мемориал воинам-мамчанам, погибшим в годы ВОВ» в Мамско-Чуйском районе, «Памятник воинам освободителям», «Памятник неизвестному солдату» в Нукутском районе и ряд других объектов, связанных с Великой Отечественной войной, 75-летняя годовщина победы в которой отмечалась в прошлом году.

Ранее в ЕГРН внесены сведения о ряде стел, в том числе – являющихся символами некоторых городов: «Ангарск-город, рожденный Победой», «Усть-Илимск».

Также до 2020 года реестр недвижимости пополнился сведениями о монументе «Дружба народов», «Памятнике политкаторжанам», мемориальной скульптурной композиции «Голуби мира», расположенных в Ангарске. Были внесены сведения о памятниках, находящихся в Иркутске, к ним относятся: монумент «Скорбящая мать», «Набережная-Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ - комплекс сооружений 1975 года постройки», «Памятник воинам-иркутянам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане», «Памятник сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга» и другие.