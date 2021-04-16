С помощью POS-кредитования от Сбера россияне покупают гаджеты и приобретают знания

СберБанк проанализировал покупки в кредит по итогам первого квартала 2021 года, которые совершают жители страны при помощи сервиса «Покупай со Сбером», позволяющего оформить покупку в рассрочку онлайн.

Чаще всего этот сервис используют при покупке гаджетов. Первые пять мест занимают смартфоны Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20. Далее следуют смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3, еще два смартфона от компании Samsung Galaxy A12 и А52, ноутбук Huawei MateBook D 16 и замыкает топ 10 Samsung Galaxy A51. Таким образом товары категории «электроника» продолжают сохранять лидирующие позиции на рынке онлайн-кредитования. Во многом это обусловлено коротким жизненным циклом товаров в условиях продолжающейся цифровой революции.

Одни из самых больших чеков отмечены в мебельном магазине «Кухни Мария» – 1 000 000 руб. и на сайте онлайн-обучения «Нетология» на 950 000 руб. Если для категории мебель высокий средний чек вполне обыденная вещь, то образование -это та категория, которой «удалёнка» пошла явно на пользу. С начала пандемии в данной категории фиксируется рост выдач кредитов. Так, на сайтах компании «Нетология», предлагающей образовательные курсы, покупки в рассрочку с помощью «Покупай со Сбером» в первом квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 251%.

Самая «тяжёлая» корзина была зафиксирована у клиента в магазине строительных материалов «Петрович». Он приобрёл в рассрочку 573 товара. Высокий спрос на строительные материалы прежде всего связан с бумом на рынке недвижимости, который был вызван снижением ставок по ипотечным кредитам за счет программы господдержки.

Средние показатели клиентов, пользующихся сервисом «Покупай со Сбером» следующие: возраст клиента — 36 лет; чек покупки — 53 500 руб.; срок кредита — 19 месяцев; 46% пользователей сервиса — мужчины, 54% — женщины.

Лидеры среди регионов по количеству заявок распределены следующим образом — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская, Самарская и Свердловская области. Это обусловлено спецификой кредитования в онлайне и напрямую связано с привычками людей активно использовать онлайн сервисы и совершать интернет-покупки.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка:

– Мы видим изменение вектора рынка POS кредитования в условиях пандемии. Онлайн услуги стали значительно более востребованы, в частности образование. «Покупай со Сбером» поддерживает общий тренд за счёт полностью безбумажной и удаленной системы кредитования. Благодаря чему весь процесс использования услуги и ее покупки в кредит происходит онлайн. Более 90% наших партнеров продают товары и услуги в рассрочку, что позволяет клиентам совершать покупку без дополнительной финансовой нагрузки за счет скидки, предоставляемой партнером, которая полностью покрывает проценты по кредиту.

«Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено около 15 000 офлайн- и онлайн-партнёров, в том числе Samsung, re:Store, Huawei, Acer, Honor, Lazurit, Asus и многие другие.