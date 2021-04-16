Картами Альфа-Банка теперь можно платить через брелоки ISBC pay

Альфа-Банк одним из первых подключился к сервису бесконтактной оплаты ISBC Pay. Клиенты Альфа-Банка могут приобрести платёжный брелок ISBC Pay и загрузить в него свою карту дебетовую или кредитную карту Mastercard. Одну карту при желании можно подключить к нескольким брелокам.

Брелок с платёжной функциональностью можно приобрести на сайте isbc-pay.ru . Для заказа достаточно указать электронную почту, ввести в защищённом виде данные карты Mastercard, которую пользователь планирует подключить к брелоку, и адрес для доставки. После получения брелок нужно активировать через интернет.

Брелоку не требуется подзарядка, на нем отсутствуют маркировки и персональные данные владельца. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

Брелоки ISBC Pay выполнены в концепции «ART IN YOUR POCKET» («ИСКУССТВО В КАРМАНЕ»): на каждое устройство нанесены изображения известных картин. На старте пользователям будут доступны более 50 вариантов дизайна из шести коллекций, в том числе с мотивами из работ Густава Климта, Эдуарда Мане, Винсента Ван Гога и других художников.