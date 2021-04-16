Альфа-Банк заплатит работодателям за подключение к «Зарплате каждый день»

Альфа-Банк заплатит работодателям за подключение 10 сотрудников к «Зарплате каждый день». Победителями станут первые 50 компаний. Каждая из них получит по 10.000 рублей на расчетный счет.

«Зарплата каждый день» — услуга ежедневного начисления зарплаты, от которой выигрывают все. Сотрудники в любой момент имеют доступ к заработанным деньгам. А для работодателя снижается текучесть персонала. При этом нагрузка на кадровые службы остается прежней: все заботы по организации выплат принимает на себя Альфа-Банк.

Сотрудники сами подключаются к услуге в мобильном приложении Альфа-Банка. Чтобы их заинтересовать, работодателю достаточно просто рассказать о возможности получать зарплату каждый день. Кроме того, нужно иметь зарплатный проект в Альфа-Банке и до 14 мая подать заявление с номером расчетного счета для получения вознаграждения.