ПСБ повышает ставки по вкладам до 5,75% годовых

ПСБ повышает доходность срочных депозитов до 5,75% годовых и запускает выгодные акции для вкладчиков.

Диапазон увеличения ставок по сберегательной линейке в рублях «Моя выгода», «Мой доход», «Онлайн-вклад», «Весомый процент», «Моя копилка» и «Мои возможности» достигает 0,5 п.п. Максимально ставка может составить 5,75% годовых.

Также банк запустил специальные предложения, направленные на дополнительное повышение доходности финансовых инструментов для вкладчиков.

В рамках акции «#Cтавкивверх» клиенты могут увеличить ставки по вкладам на 1,5 процентных пункта. Для этого нужно до 30 сентября открыть или пополнить один из срочных вкладов на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.

Предложение «Сезонный кешбэк» позволяет возвращать до 10% за покупки в популярных категориях «дом, ремонт, мебель», «одежда и обувь», «красота». Для получения более выгодных условий по картам необходимо до 30 июня открыть или пополнить уже действующий срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей и совершать покупки по картам на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение месяца. Предложение доступно держателям дебетовых и кредитных карт «Твой кешбэк», «Двойной кешбэк», Orange Premium Club или зарплатных тарифов с опцией кешбэк.

Вознаграждение участникам акций выплачивается, начиная с месяца, в котором клиент пополнил или открыл вклад.

«Мы видим запрос клиентов на комплексные инструменты для управления личными финансами, которые бы решали несколько задач: позволяли сохранить и приумножить накопления и экономить на повседневных расходах. Мы предлагаем такое решение - вместе с увеличением ставки по вкладам клиенты получают выгодный расчетный инструмент с повышенным кешбэком», – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.