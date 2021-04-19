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ПСБ запустил акцию "Двойная выгода" для участников госзакупок

В рамках акции "Двойная выгода" новый клиент ПСБ при одновременном открытии расчетного счета и специального счета для государственных закупок получает до 4% на остаток средств по каждому из них.

Для получения бонуса достаточно участия хотя бы в одном тендере по 44-ФЗ или 223-ФЗ в течение следующих трех месяцев. Участие подтверждается блокировкой торговой площадки на специальном счете.

"ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, и во многом этому способствует наша стратегия, направленная на создание максимально комфортных условий для участия малого и среднего бизнеса в исполнении госзаказа. Так, мы упрощаем и переводим кредитные продукты в цифровой формат, увеличиваем суммы по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Новая акция "Двойная выгода" позволит клиентам ПСБ не только воспользоваться удобным сервисом и выгодными условиями участия в госзаказе, но и получить приятные бонусы как на расчетный, так и специальный счет," - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ


/ Сибирское Информационное Агентство /
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