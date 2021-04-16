Иркутская область дополнительно получит 1,8 млрд рублей на ремонт мостов и дорог

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи в Москве с первым заместителем министра транспорта страны Андреем Костюком договорился о выделении региону 1,8 миллиарда рублей дополнительно на ремонт мостов и строительство дорог.

В 2021 году из федерального бюджета на эти цели будет выделен 851 млн рублей.

«Дополнительное финансирование поступит на проведение работ на сложных объектах, которые долго не удавалось реализовать. Среди них – реконструкция моста через реку Кута в Усть-Куте, разрушенного ледоходом еще в 2013 году. Жителям города приходится пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров. Работы на данном объекте начнутся уже в этом году», – отметил глава региона. Реконструкции этого объекта обойдется в 400 млн рублей.

На такой же срок рассчитана реализация еще двух проектов. В ближайшее время начнется капитальный ремонт 15 километров гравийной дороги Кутулик – Аларь – Ныгда в Аларском районеНа нее потратят 678 млн рублей.

С участием федеральных средств проведут капитальный ремонт Комсомольского проспекта длиной 3,4 километра в Усолье-Сибирском. Общая стоимость работ составляет 550 млн рублей.

Единственным проектом, который реализуют за один строительный сезон является ремонт автодороги «Южный подъезд к Черемхово», который находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость работ составляет 100 млн рублей.