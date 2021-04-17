Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области

Документ со сведениями о доходах депутатов Госдумы от Иркутской области опубликовали на сайте Федерального Собрания РФ.

Согласно обнародованным данным, самым богатым представителем региона оказался Михаил Щапов. За 2020 год он увеличил свой доход почти в четыре раза – до 22,4 миллиона рублей. В 2019-м он заработал 5,8 млн рублей. В настоящее время у него нет никакой собственности, а в 2019 году он имел квартиру площадью 112 квадратов.

На втором месте по доходам депутат Александр Якубовский. В 2020-м он заработал 11,5 млн рублей – за год его доходы увеличились почти в 1,5 раза. В 2019-м он заработал 7,8 млн рублей. Сейчас у него в собственности есть два жилых дома с площадями 52 и 56 квадратов, ¼ доли в квартире площадью 97 квадратных метров, нежилое помещение площадью 62 квадрата и снегоход. Ранее, в 2019 году, он имел еще одну квартиру 59 квадратных метров, однако сейчас не обладает этим жильем.

Третью строчку в рейтинге занял Сергей Тен с доходом за 2020 год в 11,2 млн рублей. Его заработок за 12 месяцев увеличился на 200 тысяч рублей. В декларации указано, что сейчас депутат не имеет никакой собственности. В 2019 году ему также ничего не принадлежало.

На четвертом месте по заработку оказался Алексей Пономарев. В 2020 году он увеличил доход на 200 тысяч рублей – до 5,9 млн рублей. В 2019-м депутат заработал 5,7 млн рублей. В течение 2 лет он имеет квартиру площадью 105 квадратов и место для машины в 15 квадратных метров. При этом автомобиля в списке собственности не значится.

На следующей позиции – депутат Николай Николаев с доходом за 2020 год в 5,1 млн рублей. Его заработок за год сократился более чем на 635 тысяч рублей. В 2019-м Николаеву удалось заработать 5,8 млн рублей. Два года подряд в декларации значится, что в собственности у него ничего нет.

Шестое место по доходам занял депутат Алексей Красноштанов – за 2020 он заработал более 5 млн рублей. При этом в 2019 году его доход был почти на 200 тысяч выше – 5,2 млн. В собственности у него по-прежнему земельный участок для дачного строительства площадью почти 2 тысячи квадратов, жилой дом в 115 квадратных метров и автомобиль Mercedes-Benz.

Самым бедным депутатом Госдумы от Иркутской области стал Сергей Сокол. За 2020 год он заработал 4,4 млн рублей, что на 1,3 млн меньше, чем в 2019 году, – тогда его доходы равнялись 5,7 млн. В списке собственности у него в течение двух лет значатся гараж площадью почти 18 квадратов, автомобиль BMW и два мотоцикла – Harley Davidson и BMW.