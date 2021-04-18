Шелеховчанка отдала полмиллиона аферистам, представившимся работниками спецкомендатуры

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что пенсионерка из города Шелехова отдала мошенникам, которые представились работниками спецкомендатуры, полмиллиона рублей.

«Когда шестидесятилетней женщине позвонили по поводу банковских вкладов, она сразу предупредила абонента о том, что знает, как работают мошенники. Однако позвонивший представился сотрудником «спецкомендатуры», которая якобы расследует дела утечки информации о личных данных клиентов из финансовых учреждений. Назвав номера счетов пенсионерки, мошенник попросил ее «вывести на чистую воду» оператора банка», – сообщает полиция.

Женщина поверила аферистам, сняла деньги со счетов, после чего пыталась отправить деньги мошенникам, убедившим ее, что деньги меченые, принадлежат банку и их необходимо вернуть. «После нескольких безуспешных попыток перевода через банкомат, пенсионерку заставили ехать в Иркутск, где в фойе гостиницы она перевела мошенникам около пятисот тысяч рублей», – сообщает МВД.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.