Банка «Приморье» сообщил о возможностях мобильного банка для отправки переводов за рубеж и обмена валюты

Всё больше клиентов Банка «Приморье» используют возможности Мобильного приложения для дистанционного решения повседневных задач: оплаты коммунальных и других видов платежей, подачи заявок на кредиты, ипотеку, открытие вкладов. Кроме того, одни из самых востребованных опций в Мобильном банке «Приморье» — это обмен валют и SWIFT-переводы за рубеж. Кстати, при обмене валюты через Мобильный банк клиенты также участвуют в акции Cash-офис *, а отправлять SWIFT-переводы через приложение выгоднее, чем в офисах.

Отправить SWIFT- перевод через приложение можно в любой из 13 видов иностранной валюты, представленных в Банке «Приморье», таких как: австралийский, новозеландский, гонконгский или канадский доллары, вьетнамские донги, фунты стерлингов и т. д. Услуга доступна клиентам, у которых уже открыты текущие счета в рублях и в нужной валюте, с которых будет осуществляться переводы. Чтобы работать с переводами SWIFT в Мобильном приложении, предварительно нужно открыть счета в рублях и нужных иностранных валютах в любом офисе Банка «Приморье».

Перед отправкой SWIFT-перевода ** счёт нужно пополнить на сумму отправления и комиссии — это можно сделать в том числе и через Мобильный банк, без посещения офиса. Процедура отправки перевода через Мобильное приложение Банка «Приморье» занимает всего несколько минут. В приложении нужно перейти в раздел «Переводы SWIFT», выбрать адресата, кому отправляются деньги, ввести реквизиты, при необходимости загрузить документы, указать назначение перевода, далее выбрать счёт списания комиссии и подтвердить её сумму, проверить перевод. После отправки перевода пользователю приложения доступна информация по статусу транзакции, а также чек операции, который можно сохранить в смартфоне, отправить по почте или в мессенджер. Все переводы сохраняются в истории, при необходимости перевод можно повторить, просто нажав на кнопку в приложении.

При неправильном заполнении полей или предоставлении клиентом неверных документов, сотрудники Банка «Приморье» сообщат ему об этом по телефону.

Уточнить все подробности по отправке SWIFT-переводов в Мобильном банке «Приморье» можно по телефону Контакт-центра : 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный), либо в любом офисе Банка «Приморье».

* Акция «Cash-офис» действует до 30.04.2021 . Один клиент может принять участие в акции один раз в сутки. Операции по различным видам валют для участия в акции не суммируются. В случае выигрыша курс будет пересчитан на сумму скидки. Участие в акции не является обязательным. С подробными правилами акции можно ознакомиться на сайте.