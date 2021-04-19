В ПСБ стартовали продажи страховой программы «Будьте здоровы»

ПСБ расширил линейку партнерских страховых продуктов и предложил клиентам оформить сертификат «Будьте здоровы» для прохождения комплексного медицинского обследования и последующего лечения.

Клиентам доступен широкий спектр услуг: лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ, ЭКХ, ЭХО-КГ и пр.), очные консультации с широким кругом врачей различного профиля (терапевт, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, онколог, маммолог, репродуктолог, педиатр и др.) в рамках выявленного заболевания, амбулаторное и стационарное лечение, а также выезд терапевта на дом.

Помимо этого, полис включает телемедицинские консультации, рекомендации по правам пациента, помощь в выборе и заказе лекарств. Приобрести сертификат можно в любом офисе ПСБ. Клиент может выбрать одну из трех программ стоимостью от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от объема услуг и количества застрахованных лиц.

Так, по расширенному тарифу «Семейный» можно застраховать не только себя, но и членов семьи (до трех человек).

Продукт реализован совместно с ООО «СК «Ренессанс жизнь», медицинские услуги оказывают ведущие клиники страны во всех городах присутствия ПСБ. Полис действует в течение года.