Байкальский образовательный маневр: в регионе выбрали точку для прорыва на международный уровень

«Какой проект в 21 веке был бы сомасштабен освоению Сибири?» Таким вопросом задались в Иркутском интеллектуальном деловом клубе «Байкальские стратегии» на пятом году его существования. И пришли к выводу, что это – реализация на Байкале образовательного проекта мирового уровня, за счёт которого наш регион может стать одним из центров современной цивилизации. Почему ставку надо делать именно на образовании, порталу SIA.RU прокомментировали гости и участники стратегических чтений-2021 «Байкальский образовательный маневр».

«Образование – это ключевая точка воздействия»

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Роман Ищенко, один из основателей клуба «Байкальские стратегии», член совета клуба:

– Мы считаем, что у нас есть исторический шанс – сформировать в регионе крупный международный образовательный кластер. И в первую очередь благодаря нашему великому озеру Байкал, которое притягивает людей со всего мира. Фактически, проводить на побережье Байкала большое количество международных образовательных мероприятий, интенсивов, конкурсов, олимпиад, конференций, на которые могли бы приезжать интеллектуалы и высококлассные специалисты из разных стран. Можно назвать это умным туризмом, можно – образовательным, но за счет этого наши дети, да и взрослые смогут получить совершенно другой уровень и другое качество образования у себя дома.

Один из принципов стратегической работы – поиск ключевой точки воздействия. И в ходе различных обсуждений, взаимодействия с экспертами, стало понятно, что образование и есть та самая точка, на которой нужно сконцентрироваться и на которую надо воздействовать. При этом остальные направления работы клуба – биотех, цифровая экономика, урбанистика – никуда не делись, в каждом направлении ведется работа. Но без современного образования, в том числе, и в этих областях, мы не добьёмся в них технологического прорыва.

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Что могло бы стать пилотным проектом? «Сириус» на Байкале – за это надо биться, учитывая, что «Сириус» готов к сетевому взаимодействию с другими университетами.

Сотрудничество с ДВФУ – лидером в сфере образования, как минимум, в восточной части страны. Этот университет очень плотно работает с азиатскими рынками, опережая нас, и по сути, это наш потенциальный партнер, потому что пробиваться на внешних рынках лучше вместе, чем поодиночке. Как потенциальных партнёров рассматриваем Бурятию и Якутию. С Бурятией нужно кооперироваться в логике разделения труда – чтобы какая-то часть образовательных функций размещалась на их площадках, какая-то на наших. За счет этого мы будем друг друга усиливать. Определённое усиление также может получиться за счёт того, что часть образовательных программ будет проходить на Байкале, а часть в Якутии, где тоже очень серьезно занимаются развитием образовательного сектора и имеют амбиции и претензии на экспорт образования.

«Стратегия не может бежать сразу во все стороны на 360 градусов»

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Галина Кузняная, председатель клуба «Байкальские стратегии»:

– Почему речь идёт об образовании? В конце 2019 года на «Байкальских чтениях» мы говорили о нескольких ставках, которые регион может сделать для своего развития. Это промышленные технологии и инженерия нового поколения, биотехнологии, цифра и развитие IT, урбанистика и городская среда, образование. Но так как стратегия не может бежать сразу во все стороны на 360 градусов, мы решили из всех предложений выделить одно и сделать ставку на то, что объединяет все названные приоритеты. И биотех, и цифра и градостроительство невозможны без людей – людей, которые рождаются тут, учатся тут и тут остаются, конечно, А в центре, конечно, Байкал, как основная точка притяжения. Поэтому тема юбилейного мероприятия клуба – «Байкальских чтений» – об образовании в регионе.

За пять лет нашего существования можно перечислить много мероприятий, встреч, круглых столов. Но у меня есть такой самый главный критерий оценки – клуб стал площадкой для диалога. Выжить с нашей «иркуцкостью» – это слово теперь стало новым термином – не умея разговаривать друг с другом, достаточно сложно. С этим приходится сталкиваться даже сейчас, но, благодаря тому, что мы научились разговаривать друг с другом, и продолжаем этому учиться, – нам пять лет, и мы планируем жить дальше.

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, которой в образовании не было никогда»

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Сергей Переслегин, директор Центра экономики знаний Международного научно-исследовательского института проблем управления, прогностик, писатель:

– «Почему образование важно?» – вопрос, с одной стороны, слишком простой, с другой, очень сложный. Слишком простой, потому что образование – один из ключевых процессов, который отделяет человека и созданную им социо систему от природы, животных и создаваемых природой экосистем. И в этом плане понятна важность образования и его вечность: с данной точки зрения, образование никогда нельзя по-настоящему развалить, как и нельзя никогда сделать по-настоящему хорошим. У нас в группе когда-то говорили в качестве шутки: если для реализации вашего гениального проекта нужно отменить второе начало термодинамики, в конце концов, чего только в мире не бывает, может, в какой-то ситуации оно не работает. Но если вам нужно изменить что-то в системе образования, бросайте этот проект, он безнадежен.

Есть знаменитая поговорка, что образование – самая консервативная область человеческой деятельности после церкви и армии. Если сейчас пригласить в школу преподавателя из древнего Шумера, он пожмёт плечами и скажет: «Кто может научить клинописи, научит и русскому языку».

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Но сейчас мы столкнулись с ситуацией, которой, возможно, в образовании не было никогда. За один год на образование обрушился колоссальный удар, заставивший его в значительной мере сменить не только приоритеты, но и инструменты. Сложилась ситуация, когда нужно хоть как-то минимально осмыслить то, что произошло. Вплоть до вопроса: «Вообще, то, что случилось, это катастрофа и полная гибель, или наоборот, то, что даёт некие новые шансы, которых не было раньше, или то и другое в разных сценариях?» Об этом сейчас просто остро необходимо подумать. Соответственно, мы и думаем. Почему именно в Иркутске? Потому что это один из ключевых регионов для России не то, что в плане её развития, но даже в плане её существовании. Поэтому мне всегда важно сюда приезжать.

Плюс, есть еще один важный момент – он принципиален и прост – любой регион существует и думает определенными отдельными людьми. В Иркутске есть люди, в частности в клубе «Байкальские стратегии», которые думают об образовании. Поэтому имеет смысл именно здесь проводить стратегическое мероприятие: у него есть подготовленная когнитивная инфраструктура.

«Вы – самобытные. Именно поэтому здесь интересно»

Стратегические чтения клуба "Байкальские стратегии", 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Юрий Перелыгин, главный инженер «Ленгипрогор», один из авторов проекта реконструкции исторического квартала «Иркутская слобода»:

– У меня есть тезис, что развитие России – это развитие регионов, а не Москвы или Петербурга, и поэтому мы, как градостроительный институт занимаемся, в основном, разными регионами, в том числе – Иркутской областью, Иркутском и всем, что здесь живо. «Байкальские стратегии», как деловой клуб, здесь жив, и это вселяет оптимизм.

Еще когда я работал здесь в 2009-2010 годах, меня спрашивали: «Что не так с Иркутском? Мы, иркутяне, какие-то не такие, неправильные?» Я нашел такую формулу ответа на этот вопрос: «Нет, вы – самобытные». Именно поэтому здесь интересно: Иркутск – это четыре тысячи километров от одной цивилизации и четыре тысячи километров от другой цивилизации, поэтому приходится быть здесь автономным и самобытным, чтобы выживать. И это хорошо: здесь рождаются какие-то инициативы, которых нет ни в федеральном центре, ни на востоке, ни на западе.