ПГК начала перевозить грузы из Китая

Первая грузовая компания (ПГК) выиграла тендер ОАО «РЖД» на перевозку грузов из Китая. Согласно условиям контракта, оператор будет осуществлять транспортировку 50% импортной продукции, прибывающей на станцию Забайкальск. Договор рассчитан на год.

«ПГК плодотворно сотрудничает с ОАО «РЖД» на протяжении многих лет. Наше взаимодействие с перевозчиком строится не только как с владельцем инфраструктуры. Компания пользуется услугами оператора в качестве клиента. Мы предложили партнеру подходящие условия перевозки, а также гибкую ценовую политику. В результате за 1 квартал 2021 года филиал перевез 8,9 тыс. тонн продукции из Китая. Грузы следовали в полувагонах, крытом подвижном составе и на платформах. Перевозка импортных грузов позволила нам повысить эффективность использования парка. Филиал регулярно доставляет продукцию российских компаний на экспорт в Китай, и раньше вагоны возвращались обратно на станции погрузки порожними. Теперь после выгрузки они сразу направляются под погрузку импортных товаров», — прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру погрузки составили черные металлы, химикаты и сода, машины и оборудование.

Грузы из Китая прибывали на станцию Забайкальск. После перегрузки в вагоны ПГК продукция следовала преимущественно на станции Западно-Сибирской, Свердловской и Восточно-Сибирской железных дорог.

Для справки:

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – свыше 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.