Банк «Союз» первым из факторов присоединился к системе биржевого мониторинга от Light-Version

Банк «Союз» стал первым фактором, присоединившимся к системе биржевого факторинга от Light-Version. Теперь клиенты банка смогут получить факторинговое финансирование в 100% дистанционном режиме еще на одной площадке, которая позволяет оцифровать, систематизировать, регламентировать и автоматизировать взаимодействие между всеми участниками сделок.

Использование цифрового факторинга помогает всем участникам процесса сократить издержки, увеличить оборот денежных средств и снизить риски. Все сделки, регистрируемые в системе, осуществляются на основе документов, заверенных электронной подписью. Применение современных методов шифрования делает комплекс полностью защищённым от любого внешнего несанкционированного доступа.

Система биржевого факторинга разработана компанией ООО «Ай-Ти-Эф Консалтинг», оператором платформы электронного факторинга Light-Version. Пользователи платформы получают Online доступ к документации и заявкам, возможность выбора лучшего предложения, автоматический прескоринг клиентов, формирование аналитической и статистической информации. Все процессы на платформе максимально автоматизированы, а учетные системы можно настроить под требования банков.

Расчеты по сделкам факторинга осуществляются с использованием номинального счета, открытого платформе Light-Version в НКО НКЦ (АО) (входит в группу «Московская биржа»). С одной стороны, это позволяет упростить проведение расчетов между участниками процесса, с другой – привнести дополнительные возможности, например, участие в сделке факторинга нескольких факторов.

Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз»:

- Онлайн-факторинг становится все более востребованным среди компаний малого и среднего бизнеса как способ пополнения оборотных средств. Подключившись к системе биржевого факторинга от Light-Version, банк получает поток заявок из различных сегментов экономики – это позволяет расширить круг своих клиентов, выйти на новые рынки. Мы рады присоединению банка «Союз» к платформе в качестве партнера и новым перспективам, открывающимся в рамках нашего сотрудничества.