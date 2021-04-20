Названы жены депутатов Госдумы от Приангарья с наибольшим количеством денег и имущества

Документ со сведениями о доходах жен депутатов Госдумы от Иркутской области опубликовали на сайте Федерального Собрания РФ.

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Более всех разбогатела жена депутата Николая Николаева. За 2020 год она увеличила заработки в 40 раз – до 20 млн рублей. В 2019 году она смогла заработать только 500 тысяч рублей. Тогда ей принадлежали два земельных участка для индивидуального строительства площадями 500 и 11 квадратов, жилой дом 216 квадратных метров и квартира 76 квадратов. Сейчас у нее во владении земельный участок для жилой застройки площадью более 1 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 362 квадрата, квартира 76 квадратных метров и три нежилых здания площадями 25, 23, 24 квадрата.

Значительно преувеличила заработки и супруга Александра Якубовского – за год ее доход вырос в 47 раз – до 8,3 млн рублей. В 2019-м ей удалось заработать только 181,1 тысячи рублей. Тогда ей принадлежали только квартира 185 квадратов, ¼ доли в квартире площадью 69 квадратных метров, два нежилых помещения 21 и 19 квадратов, а также помещение площадью 20 квадратных метров. В 2020 году у нее появилась и другая недвижимость – два нежилых помещения с площадями 119 и 164 квадратных метра, две доли во владении землями для строительства торгово-офисного и развлекательного центров площадями 3328 и 1667 квадратных метров.

Доходы супруги Михаила Щапова за 2020 год выросли в 1,3 раза – до 7 млн рублей, в 2019-м ее заработки равнялись 5,3 млн рублей. У нее в собственности есть квартира площадью 69 квадратов, которая целиком принадлежит ей, а также автомобиль Land Rover.

Жена Сергея Сокола же за год заработала меньше, чем в 2019 году в 1,4 раза – 6,6 млн рублей. В 2019-м ее доходы равнялись 9,4 млн рублей. Ее имущество не изменилось: и в 2019-м, и в 2020 году ей принадлежали три квартиры площадями 45, 53 и 105 квадратов.

Супруга депутата Сергея Тена в 2020 году смогла увеличить доходы почти в 4 раза – до 4,4 млн рублей. В 2019-м ей удалось заработать только чуть более 1,1 млн рублей. Количество принадлежащего ей имущества за 2 года не изменилось – она единолично владеет земельным участком площадью 1140 квадратных метров и жилым домом 557,7 квадратного метра.

Доходы супруги Алексея Пономарева сократились за 2020 год незначительно – на 360 тысяч – до 3,6 млн рублей. В 2019-м ее заработок равнялся 3,9 млн рублей. Она имеет квартиру площадью 85 квадратных метров, а также машиноместо 15 квадратов.

Больше всех за год обеднела жена Алексея Красноштанова – в 2019 году она заработала 130,5 млн рублей, а в 2020 году доход женщины оказался равен лишь 733 тысячам рублей, что в 178 раз меньше прежнего дохода. Ее имущество за год не изменилось – ей принадлежат земельный участок площадью 1200 квадратов, жилой дом 556 квадратных метров и две квартиры 242 и 265 квадратных метров. Имущество есть и у ребенка Красноштановых – за ним числится квартира площадью 160 квадратов.

Напомним, ранее стало известно о доходах самих депутатов Госдумы от Иркутской области.