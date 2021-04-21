Стоимость модернизации БАМа вырастет на 40 млрд долларов

По словам замглавы РЖД, материалы подорожали более чем на 30%, сообщает РБК.

Второй этап модернизации Восточного полигона – расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, – который предполагает увеличение их пропускной мощности со 144 млн до 180 млн т в год, может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб., из-за роста цен на стройматериалы. Об этом на брифинге рассказал заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров, ссылаясь на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы.

По его словам, за последние несколько месяцев рост цен на металл уже превысил 30%, по цветным металлам – даже выше. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так колоссальная – 720 млрд руб.», – отметил Макаров.