Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране

У жителей Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в любом отделении СберБанка. Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях — участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование».

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«По данным Банка России, в 2020 году на территориях работы Байкальского банка СберБанка — в Иркутской области, Забайкальском крае, Якутии и Бурятии — автовладельцы оформили более 1,2 млн полисов ОСАГО. Полис ОСАГО — это гарантия возмещения ущерба пострадавшим на случай, если водитель станет виновником аварии. Кроме того, наличие договора страхования обязательно в силу закона. Запустив продажи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в наших отделениях, мы сделали его оформление еще более доступным и удобным.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.