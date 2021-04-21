Лишь 3% россиян надеются провести летний отдых в Турции

Самые популярные направления летнего отдыха экономически активных россиян — Крым и Краснодарский край. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Второй год подряд россиянам приходится планировать свои летние отпуска в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ. По данным исследования, 6% опрошенных летом собираются отдохнуть в Крыму, 5% — в Краснодарском крае, 1% — в Калининградской области. В другие путешествия по России отправятся 5% респондентов — в комментариях называли такие направления, как озеро Байкал, Алтайский край, Карелия, Москва, Санкт-Петербург и т.д.

Провести отпуск за границей, на открытых туристических направлениях, собираются 4% экономически активных россиян. В гости в другой населенный пункт намерены поехать 3% опрошенных. Столько же планируют отправиться в Турцию, если это направление все же будет открыто. Отдохнуть дома собираются 18% респондентов, на даче или в деревне — 10%. О том, что отпуска этим летом не предвидится, сообщили 28% россиян.

Женщины чуть чаще, чем мужчины, выбирают курорты Краснодарского края (6% против 4%) и поездки в гости (4% против 2%). Тех же, кто планирует зарубежные поездки в открытые страны, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (8%).