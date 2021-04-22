Российский проект умный помощник врача «ТОП-3» отмечен номинацией «Электронное здоровье» конкурса ООН

Цифровой сервис умный помощник врача «ТОП-3», разработанный Сбером и правительством Москвы, стал одним из пяти компаний-чемпионов в номинации «Электронное здоровье» (E-health) престижного международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого под эгидой ООН. Разработка помогает врачам ставить предварительный диагноз.

Цифровой сервис, разработанный Сбером совместно с правительством Москвы, представляет собой умного ассистента для врача и позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. «ТОП-3» разработан, чтобы помогать врачам в ежедневной работе, сделать процесс постановки диагноза более эффективным, а также в целом повысить качество оказания медицинской помощи в амбулаторной практике. При этом принятие решение остаётся всегда только за врачом. Для создания системы было проведено первое в России и одно из крупнейших исследований в мире на основе данных четырёх миллионов посещений медицинских учреждений, обобщена статистика всех диагнозов при амбулаторном лечении за один год в большом регионе. Система предлагает выбор из трёх наиболее вероятных диагнозов из 265 групп болезней, что составляет 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу.

С октября 2020 года помощник был внедрён в рамках развития системы поддержки принятия врачебных решений во всех взрослых поликлиниках Москвы. Партнёрство с правительством Москвы позволило разработчикам собрать уникальную клиническую базу обезличенных данных, необходимых для релевантного обучения алгоритма искусственного интеллекта. Использование сервиса в столице России позволило снизить возросшую нагрузку на медицинских работников и сократить время на постановку диагноза. Сейчас более 3,5 тысячи врачей используют умного помощника в повседневной работе.

Работа сервиса была также проверена и в других регионах России. Так, в Брянске и Брянской области сервис использовало более ста врачей, диагноз был поставлен 47 тысячам пациентов. При этом 89% врачей отметили, что их мнение совпало с рекомендациями сервиса. По результатам опроса, 72% врачей полностью удовлетворены работой умного помощника, отмечая удобство и эффективность в ежедневном использовании. По результатам аналогичного опроса в Татарстане выводимые программой диагнозы совпадают с мнением врачей в 88% случаев.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Продукты с искусственным интеллектом в медицине повышают эффективность оказания медицинской помощи населению прежде всего за счёт улучшения качества диагностики и открывают новую веху в развитии отечественного здравоохранения. Передовая российская разработка стала примером для всего мира, как можно использовать потенциал информационно-коммуникационных технологий для содействия достижению целей ООН в области устойчивого развития. Мы рады, что международное признание получил труд большой группы специалистов.

Премия WSIS Prizes 2021 — международное мероприятие по признанию лучших практик в сфере ИКТ, проводимое под эгидой ООН. В текущем году подало заявки на премию 1270 участников из 126 стран мира, из них 72 признаны проектами-чемпионами. Церемония награждения WSIS Prizes 2021 запланирована на Всемирном саммите по вопросам информационного общества 17‒21 мая 2021 года.