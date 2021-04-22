Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц

В ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин напомнил о скором запуске нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», программы льготных кредитов на туринфраструктуру, поручил оформлять электронные визы в течение четырех дней и продлить программу туристического кэшбэка.

– Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5 процентов, – заявил Президент России. – Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем ещё действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света.

Владимир Путин также поставил задачу Правительству Российской Федерации ввести для иностранных граждан дистанционное оформление электронных виз для поездок в Россию за четыре дня.

Чтобы как можно больше россиян укрепляло здоровье в отечественных санаториях и на курортах, Президент поручил продлить конца 2021 года программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на туристические поездки по России.