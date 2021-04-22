В пятницу, 23 апреля, состоится заседание Банка России, на котором будет принято решение о повышении ставки. Интрига заключается в том, на сколько будет повышена ставка — на 0,25% или на 0,5%. Сейчас нет поводов для резкого повышения ключевой ставки Центробанка, заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

«ЦБ поднял ставку на 0,25 процентного пункта, это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ», — отметил Греф. Он пояснил также, что с точки зрения восстановления экономики повышение ставки ЦБ имеет негативный эффект, однако это действенный инструмент борьбы с инфляцией.

Герман Греф в свое время был очень успешным министром экономики, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Темпом тогдашнего роста ВВП могли бы позавидовать многие руководители экономических ведомств в большинстве крупных экономик мира. Однако, с нашей точки зрения, сейчас руководитель «Сбера» должен прежде всего думать об интересах вкладчиков банка. В результате заниженной ключевой ставки проценты по депозитам упали ниже инфляции, в результате мы видим массовый отток вкладов из банковской системы. Люди стали выбирать рынок акций, недвижимость и, конечно, наличный доллар. Девальвация рубля в 2020 году была прямым следствием искусственно заниженной ключевой ставки Банка России. При таргете Банка России по инфляции в 4%, ключевая ставка должна быть 6-8%. Депозитные ставки соответственно будут равны или будут чуть ниже ключевой ставки ЦБ.

Российский рубль должен вернуть себе статус валюты сбережений. Причем не только в России, но и в странах ЕАЭС, прежде всего, в Беларуси и Казахстане. Рынок акций для граждан не должен заменить сбережения на депозитах. Конечно, дивидендная доходность там выше процентов по вкладам. Но рынок акций по своей природе более рискованный. А в текущих геополитических условиях он особенно подвержен санкционным рискам. Не стоит забывать, что доля иностранных инвесторов во free float составляет 30-40%. А в случае крайней необходимости Россия может заморозить выплаты по ОФЗ и дивиденды по акциям в отношении недружественных стран.