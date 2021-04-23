АТБ стал лауреатом премии СХ World Awards

Проект «Quality Services Meetup-2020» Азиатско-Тихоокеанского банка получил высокое одобрение жюри в номинации «Практика обучения и развития персонала»

АТБ принял участие в конкурсе с одной из креативных разработок 2020 года - проектом по повышению качества клиентского сервиса среди сотрудников фронт-линии «Quality Services Meetup-2020». Проект включал как мотивирующую, так и обучающую и практическую часть.

Реализация проекта положительно повлияла на показатели операционной эффективности: количество негативных отзывов снизилось, при этом в 70% регионов присутствия АТБ количество благодарностей возросло более, чем на 50%.

СХ WORLD AWARDS - самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.