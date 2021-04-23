Налоговую систему Иркутской области продолжат совершенствовать

Это необходимо для формирования благоприятных условий для ведения бизнеса, сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день с учетом поступивших предложений разработана концепция изменения положений Закона о патентной системе налогообложения в части корректировки подходов к определению групп муниципальных образований, доходности и физических показателей расчета патента. Также рассматривается возможность корректировки Закона Иркутской области об упрощенной системе налогообложения.

Напомним, в связи пандемией в Иркутской области действовали региональные меры поддержки субъектов малого среднего предпринимательства. Были установлены налоговые преференции по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также транспортному налогу в отношении категории налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции.

На 50% была снижена ставка по налогу на имущество на 2020 год в отношении организаций, у которых за отчетный (налоговый) период не менее 70% дохода составит доход от осуществления пострадавших видов деятельности. Снизили также ставку по региональному налогу на имущество до 0,5% до конца 2020 года для организаций – владельцев торгово-офисной недвижимости. Была предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Иркутской области. Фондом микрокредитования региона была проведена реструктуризация займов по заявлению заемщика в виде отсрочки платежа по сумме основного долга и процентам за пользование займом на срок до 6 месяцев.

С учетом средств федерального и областного бюджетов общий объем финансирования мероприятий, направленных на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции, посредством предоставления льготных микрозаймов и гарантийной поддержки при получении льготных кредитов составил 189,5 млн рублей.