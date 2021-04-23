Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни с 1 по 11 мая, сообщает «Интерфакс».

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу», – сообщил Путин во время встречи с Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видео-конференц-связи.

Попова подчеркнула, что выходные позволят «прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают».