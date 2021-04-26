Россельхозбанк в 1,5 раза увеличил объем льготного кредитования АПК в первом квартале 2021 года

За I квартал 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 437,1 млрд рублей кредитных средств, на 10,4% превысив результат за I квартал 2020 года. Из них 132,7 млрд рублей, или 30,4%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 50,8%, а его доля в выдачах – на 8,2 процентных пункта.

В I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса на 4,9% до 310,1 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 10,6% до 81,4 млрд рублей. За тот же период выдачи средств жителям сельских территорий увеличились на 70,7% до 45,6 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.

«Более 70% средств предоставлено клиентам крупного бизнеса, которые обеспечивают основу продовольственной безопасности России. При этом мы продолжаем наращивать темпы кредитования среднего, малого и микробизнеса. Задача Россельхозбанка неизменна вот уже 20 лет – предоставлять сельскому хозяйству качественное и долгосрочное финансирование. Тем самым мы вносим свой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны, одного из важнейших компонентов национального суверенитета», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В первом квартале 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 159,8 млрд рублей (+4,6% по сравнению с I кварталом 2020 года), из которых порядка 50% было предоставлено на льготных условиях.

«При этом рыночная доля РСХБ в финансировании сезонных работ увеличилась до 81,4%. Опыт прошлого, пандемийного года показал, насколько важно вовремя и в достаточном объеме кредитовать весенние полевые работы. Это фундамент, на котором строится успех всего агросезона», – сказал Борис Листов.

В первом квартале банк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 116 млрд рублей (+7% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 46 и составило 1 388 юридических лиц/ групп компаний.