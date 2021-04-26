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Иркутская область заняла 39 место среди регионов РФ по размеру банковских вкладов

Согласно рейтингу РИА Новости, объем депозитов на одного жителя области составил 140,3 тыс. рублей.

Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. Как поясняют составители рейтинга, это нельзя объяснить только достаточно высокими зарплатами, ведь в ряде нефтегазовых регионов они даже выше, чем в Москве.

Кардинальное отставание всей остальной России от Москвы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан – миллионеров и миллиардеров, которые преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в столице формируют свои очень большие сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).

По оценкам аналитиков РИА Новости, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультрабогачами. В среднем по статистике у каждого москвича почти по миллиону рублей сбережений, но в реальности вдвое меньше.

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть. При этом в последний год Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), что несколько выше среднероссийской динамики. Таким образом, самые богатые регионы продолжают ускоренно наращивать вклады.

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 251 тысяч рублей до 365 тысяч рублей. Помимо первой десятки только еще в одном регионе, Московской области, среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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