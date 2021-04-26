Каждый третий россиянин уверен, что переболел коронавирусом

Около трети россиян с момента начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с медицинской компанией «Инвитро». Заболеть при этом боится лишь каждый седьмой.

Из общего числа тех, кто когда-либо испытывал либо сейчас испытывает недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19, каждый второй отметил, что у него возникали проблемы, связанные с ухудшением внимания или памяти. В частности, 22% испытывали эти проблемы в прошлом и к моменту участия в опросе полностью восстановились, а 32% испытывают их до сих пор.

Из общего числа тех, кто когда-либо испытывал либо сейчас испытывает недомогания, которые они расценивают как проявления COVID-19, больше половины (54%) хотели бы пройти реабилитацию.

В то же время лишь каждый седьмой (15%) от общего числа участников опроса назвал риск заболеть COVID-19 самым сильным страхом (среди других страхов), связанным с пандемией. Почти столько же респондентов (14%) опасаются, что заболеют их близкие.

Куда меньшее количество респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет, страх оказаться в изоляции, страх сохранения сложностей при пересечении границ и другие страхи.

В целом какие-либо страхи перед пандемией испытывают чуть больше трети россиян, оставшиеся 62% пандемии не боятся.

Из общего числа тех, кто не испытывает страхи в связи с пандемией, большинство (58%) объяснили, что испытывали их раньше, но в какой-то момент устали бояться. Каждый пятый не боится в связи с тем, что считает, что в регионе его проживания уже сформирован коллективный иммунитет, а каждый седьмой — в связи с тем, что привился. Наименьшая доля респондентов, которые не боятся пандемии, объяснили отсутствие страха неверием в опасность коронавируса.