Почти 12 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от COVID-19

Почти 12 млн человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 млн — двумя компонентами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным из открытых источников, в стране проживают 146,17 млн человек. Масштабная вакцинация в России началась в декабре 2020 года.

«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами — 7,5 млн человек»,— сказала госпожа Голикова на брифинге по ситуации с коронавирусом в России (цитата по «РИА Новости»).