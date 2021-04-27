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Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов

Альфа-Банк предоставил возможность ИП и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис доступен клиентам Альфа-Банка, подключающим Интернет-эквайринг.

Платежи по QR-коду интересны онлайн-магазинам, продающим товары и услуги через Интернет. Это удобный и дешевый способ расчетов. При оформлении заказа на сайте покупателю не нужно вводить реквизиты карты и другие данные. Он просто считывает QR-код своим смартфоном. Сразу же запускается банковское приложение. Клиент подтверждает операцию и получает чек. А деньги моментально попадают на расчетный счет продавца.

Кроме того, магазин и сам может отправить клиенту ссылку на оплату по QR-коду. Это еще один инструмент продаж, удобный при общении с клиентами в мессенджерах, соцсетях или sms-рассылках.

Подключить сервис просто — достаточно подать заявку на интернет-эквайринг в Альфа-Банке и отметить «прием платежей по QR-коду». На платёжной странице автоматически появится возможность оплаты через СБП. Наряду с ней продолжат работать и другие способы оплаты. Никаких других действий не требуется.

Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы транзакции. Лимит одной операции — до 600 000 руб. Для покупателя сервис бесплатный.

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Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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