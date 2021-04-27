Школы и детсады Иркутской области уйдут на майские каникулы

Образовательные организации Приангарья не будут работать с 1 по 10 мая, сообщают в администрации области.

По словам министра, вопрос об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных организациях должен решаться на местах. На этой неделе в детских садах проанализируют потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать.

Если на период с 4 по 7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Изменения коснутся и резервного дня для написания итогового сочинения, который будет перенесен с 5 мая на другое число. Решение об этом Рособранадзор примет в ближайшее время.

Вузы Иркутской области самостоятельно определяют режим работы в период с 1 по 10 мая, в зависимости от формы обучения и учебного плана.

В большинстве из них 4 - 7 мая объявлены нерабочими днями, исключение: проведение образовательного процесса в группах заочной формы обучения, а также сессий (зачеты и экзамены) в рамках промежуточной аттестации.