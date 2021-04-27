Новости

Школы и детсады Иркутской области уйдут на майские каникулы

Образовательные организации Приангарья не будут работать с 1 по 10 мая, сообщают в администрации области. 

По словам министра, вопрос об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных организациях должен решаться на местах. На этой неделе в детских садах проанализируют потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать.  

Если на период с 4 по 7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Изменения коснутся и резервного дня для написания итогового сочинения, который будет перенесен с 5 мая на другое число. Решение об этом Рособранадзор примет в ближайшее время.  

Вузы Иркутской области самостоятельно определяют режим работы в период с 1 по 10 мая, в зависимости от формы обучения и учебного плана.

В большинстве из них 4 - 7 мая объявлены нерабочими днями, исключение: проведение образовательного процесса в группах заочной формы обучения, а также сессий (зачеты и экзамены) в рамках промежуточной аттестации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании