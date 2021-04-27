ВЭБ.РФ стал собственником БЦБК

26 апреля 2021 года подведены итоги торгов имуществом ОАО «БЦБК». Оно досталось дочернему обществу ВЭБ.РФ – ООО «Центр развития Байкальского региона» (ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР») за сумму более 330 млн рублей. Лот, как сообщалось ранее, включает 244 единицы недвижимого и 104 единицы движимого имущества.

Благодаря приобретению имущественного комплекса единым лотом, завершен важнейший этап в процессе банкротства (ликвидации) ОАО «БЦБК», начатой еще в 2013 году, когда работа комбината была полностью остановлена. Кроме того, благодаря сосредоточению имущественного комплекса в одних руках, значительно упрощается процесс разработки и реализации стратегического мастер-плана Байкальского муниципального образования (включающего бывшую промышленную площадку комбината), оператором которого также является ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР».

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«Мы, наконец, находимся на завершающем этапе многолетнего сложного пути по ликвидации ОАО «БЦБК». На балансе общества еще много единиц имущества, но основную массу мы выкупили. Остальное – задача нескольких ближайших месяцев. Кроме того, нужно решить вопрос с рядом судебных процессов. Очень хотелось бы завершить процесс ликвидации уже в этом году, но обновленный график указывает на начало 2022 года. В любом случае, можно смело заявить, что мы на финишной прямой. Заканчивается, без преувеличения, целая эпоха, и открывается новая страница в истории Байкальска. Сегодня мы с вами формируем решения, закладываем будущее города и региона на последующие десятки, а, может, и сотни лет», – отметил старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров.

После заключения договора между ОАО «БЦБК» и ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», последнему необходимо будет выполнить действия по вступлению в права собственника имущества, а также мероприятия по передаче социально-значимого имущества ресурсоснабжающим организациям Байкальского муниципального образования для обеспечения бесперебойной поставки коммунальных ресурсов населению города.

С июня 2021 года начнется глубокое обследование приобретенного имущества и территории бывшей промышленной площадки ОАО «БЦБК», будет запущена подготовка проекта по разбору зданий и сооружений, начнется очистка территории.