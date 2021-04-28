За 2020 год жители Приангарья оформили более 300 тысяч электронных полисов ОСАГО

Впервые в регионе онлайн-продажи в автомобильном страховании опередили традиционную схему приобретения полиса с визитом в офис страховой компании. В 2020 году автовладельцы в Иркутской области оформили свыше 600 тыс. полисов ОСАГО. Более половины из них (318 тыс.) — полисы е-ОСАГО, то есть электронные, сообщает пресс-служба Отделения Иркутск Банка России.

Общий объем страховых премий в 2020 году по сравнению с предыдущим годом в Иркутской области незначительно увеличился и превысил 3 млрд рублей. Поднялась на 100 рублей и средняя стоимость страхового полиса ОСАГО в регионе. В среднем автовладельцы платили за страховку около 5 тыс. рублей.

В 2020 году страховые компании в Приангарье урегулировали почти 30 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 13% меньше показателей 2019-го. Средний размер страховой выплаты увеличился на 22% и составил 73,5 тыс. рублей. Снизилась на 1% частота аварийности. У 5% водителей, оформивших полисы обязательного страхования на автомобиль, произошли страховые случаи.

«Иркутская область — один из самых «автомобильных» регионов, и мы видим ежегодный рост автострахования. Самая заметная тенденция сегодня — автовладельцы все чаще выбирают именно электронные полисы. Это быстро и удобно. Кроме того, свою роль сыграл и прошлогодний массовый переход в онлайн из-за пандемии, и то, что на самоизоляции можно было купить полис, не выходя из дома и без диагностической карты», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.